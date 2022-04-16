Пономарев о матче с «Уфой»: «Импортные новички ЦСКА много о себе возомнили. Уже какую игру сдают позиции и играют хуже, чем наши доморощенные»

Владимир Пономарев высказался об игре легионеров ЦСКА в матче с «Уфой».

В игре 25-го тура была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

– Настолько не качественная, не яркая игра со стороны армейцев. Не ожидал такого. Думаю, ладно, в прошлой игре сгорели, пропустили четыре мяча (от «Химок» – прим.). Но сделайте выводы. Надо же атаковать нормально и обороняться тоже нужно.

Импортные ребята, которые к нам пришли, неплохие, показывали хорошую игру. Четыре игры они тянули здорово. Думал, наверное, и наши будут под них подстраиваться и в таком же плане исполнять все свои футбольные функции.

Но новички много о себе возомнили: что они игроки высокого европейского уровня и не надо работать, как прежде, на кураже, на хорошей физике, на хорошем желании. Нужно же отрабатывать деньги, которые они получают. Они уже какую игру сдают свои позиции и играют хуже, чем наши доморощенные.

Руководство к ним должно большие претензии предъявлять, и наказывать, и на лавку сажать. Потому что такая игра никуда не годится.

– Возвращение Игоря Дивеева после травмы сделало игру ЦСКА в обороне надежнее?

– Дивеев – на своем месте. Более-менее. Но все же нужно более четко находиться в своей зоне. Не стоит распыляться на левый и правый фланги. Страховать там не надо. Это не его работа. Но это вопросы к Березуцкому уже. Но в целом смотрелся неплохо. Претензий к нему практически нет. Сыграл грамотно.

– 700-й матч за армейцев провел . Как долго еще, на ваш взгляд, Игорь способен сохранять игровые кондиции?

– Игорек Акинфеев – молодец. Я хочу его поздравить. У него не так давно был день рождения. Сегодня его расстроили немного одноклубники, конечно. Но он не виноват. Он игрок высокого уровня, высокого класса. Он достоин того, что о нем так говорят.

Как долго еще играть – он решит сам. К нему нет абсолютно никаких претензий. На линии он стоит здорово, на выходах он играет нормально, подсказывает он ребятам тоже отлично. Но то, что оборона плохо работает – уже не в его компетенции. Мозги другие ребятам не поставишь. Это Березуцкие должны соображать уже, – сказал бывший защитник .