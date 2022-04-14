Клопп о 2:2: «Сити» сыграл мощно, а «Ливерпуль» – не лучшим образом. Мы способны на большее»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед игрой с «Манчестер Сити».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Англии 16 апреля. В минувшее воскресенье в 32-м туре АПЛ они сыграли 2:2.

– Способны ли команды еще чем-то удивить друг друга?

– Мы много думаем об этих матчах. Мы обязаны что-то предпринять. «Сити» сыграл очень мощно, а мы выступили не лучшим образом.

Так что я бы хотел увидеть нашу лучшую игру. Было бы интересно, так что почему бы не попытаться? Вот был бы сюрприз, если бы мы вдруг сыграли хорошо!

Парни многое сделали правильно, однако были и кое-какие вопросы. Я знаю, что мы способны на гораздо большее.

Это кубковый матч, если мы снова сыграем 2:2, то будут дополнительное время и пенальти. Это была бы безумная развязка, – сказал Клопп.

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