«Динамо» бьет по воротам чаще всех в РПЛ. Билеты на матч с «Ахматом» в продаже!

«Динамо» бьет по воротам чаще всех в .

Полузащита – одна из самых продуктивных в РПЛ. Никола Моро, , и входят в топ-7 по подборам на чужой половине. Такая агрессия позволяет московской команде быть лидером по голам после высоких отборов (7).

Еще «Динамо» – самая бьющая команда чемпионата России. Средняя линия обеспечивает такую статистику. Во-первых, сразу четверо динамовцев в топ-8 лиги по вовлеченности в удары. Во-вторых, Моро, Фомин и Захарян в десятке лучших по передачам, предшествующим голевым моментам.

В итоге Шиманьски – лидер РПЛ по созданным голевым моментам, Захарян – третий плюс четвертый по ожидаемой опасности передач, а Фомин – второй по предголевым передачам.

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