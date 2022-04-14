Смолов делит 3-е место среди бомбардиров второй части сезона. Билеты на «Динамо» – «Ахмат» в продаже!

Нападающий «Динамо» Федор Смолов делит 3-е место среди бомбардиров во второй части сезона.

Перешедший зимой из «Локомотива» форвард отметился 3 голами. Столько же забили Малком, Эдуард Сперцян, Виталий Лисакович, Дмитрий Полоз, Юри Алберто, Гамид Агаларов, Шамар Николсон и одноклубник Смолова Даниил Фомин.

Больше после зимнего перерыва забили только Юсуф Языджи (8) и Вильзон Изидор (5).

При этом Смолов уже побил лучший результат по голам за сезон за «Динамо» (выступал в сезонах-2008-2011/12, 2013/14, 2021/22). В чемпионате-2011/12 форвард забил 2 гола.

Уже в пятницу бомбардир выйдет на поле вместе с полузащитником Себастьяном Шиманьски – лучшим ассистентом РПЛ и лидером по пасам под удар.

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