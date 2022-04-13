Шиманьски – лучший ассистент РПЛ и лидер по пасам под удар. Билеты на «Динамо» – «Ахмат» в продаже!

Полузащитник – лучший ассистент РПЛ в нынешнем сезоне.

Поляк сделал 8 голевых передач, у Далера Кузяева, Малкома, Реми Кабелла, Рифата Жемалетдинова и Антона Зиньковского – по 6 ассистов.

В новейшей истории РПЛ (с сезона-2009) игроки «Динамо» дважды выигрывали ассистентскую гонку. В сезоне-2011/12 Александр Самедов сделал 13 голевых передач. Матье Вальбуэна в чемпионате-2014/15 отметился 11 результативными пасами.

Кроме того, Шиманьски – лидер РПЛ по количеству передач под удар.

Поляк сделал 59 таких пасов, у Малкома из «Зенита» – 53. Третье место занимает еще один игрок «Динамо», Арсен Захарян ассистировал под удар 52 раза.

По количеству передач под удар с игры (без учета подач со штрафных и угловых) Шиманьски и Захарян делят второе место в лиге (по 36). У Малкома – 48 таких передач.

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