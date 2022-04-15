ЦСКА организует первый в России безуглеродный матч – с «Динамо». Клуб оплатил посадку лесов для компенсации углеродного следа

организует первый в России безуглеродный футбольный матч.

В матче 26-го тура РПЛ с армейцы постараются сократить вредные выбросы в атмосферу на .

Для этого ЦСКА реализовал несколько действий:

– заказал электробусы для команды и установил велопарковки для болельщиков, чтобы стимулировать отказ от поездки на матч на автомобиле;

– сократил использование воды на 5 процентов, понизив давление в трубах до 4 бар, и установил особые энергосберегающие лампы на «ВЭБ Арене»;

– сократил тираж предматчевых программок, напечатав минимально необходимое количество, и предложил специальную скидку на электронные билеты на матч с «Динамо», стимулируя болельщиков отказаться от бумажных билетов;

– минимизировал использование пластиковой посуды.

Кроме того, ЦСКА рассчитал углеродный след одного домашнего матча и компенсировал его за счет верифицированных углеродных единиц Алтайского лесного проекта. Выручка от продажи данных единиц расходуется на посадку, сохранение и защиту новых лесов, поглощающих дополнительные объемы парниковых газов.

ЦСКА заявляет, что игра с «Динамо» станет первым безуглеродным матчем в России. Безуглеродным называется матч, углеродный след которого был компенсирован с помощью определенной экологической инициативы.