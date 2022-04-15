Араухо о 2:3 с «Айнтрахтом»: «Они подошли к нашим воротам 3 раза и забили 3 гола. Вылет можно назвать провалом, мы хотели выиграть ЛЕ»

Защитник «Барселоны» подвел итоги матча с «Айнтрахтом» в 1/4 финала .

Каталонцы проиграли со счетом 2:3 и вылетели из турнира.

«Обидно проиграть этот матч. Несмотря на результат, мы провели хорошую игру. Они наносили удары в нужные моменты. Они подошли к нашим воротам 3 раза и забили 3 гола.

Есть ошибки, которые нельзя допускать, и именно поэтому мы не квалифицировались. Нам нужно было проявлять больше терпения и бдительности при контратаках. Мы должны были лучше приспособиться к этой детали».

О болельщиках

«Я удивлен, что их было так много. Клуб должен подумать об этом».

О вылете

«Учитывая уровень этой команды, ее качество, да, можно сказать, что это провал, потому что мы хотели выиграть Лигу Европы. Мы должны поднять головы. Мы счастливы, мы хорошо работаем. Есть чемпионат и следующий сезон, который, несомненно, будет прекрасным», – сказал Араухо.