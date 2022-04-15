Хави о 2:3 с «Айнтрахтом»: «Героизма «Барселоны» не хватило. Не воспринимаем это как провал»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с (2:3) в .

«Нашего героизма не хватило. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча.

Мы играли не лучшим образом, не понимали, как в нападении делать то, что мы должны. Мы контролировали игру, но за такие ошибки в еврокубках приходится платить. Теперь сосредоточимся на чемпионате.

Мы пытались добиться успеха. Не воспринимаем это как провал. Но я сильно разочарован, теперь наша цель – попасть в Лигу чемпионов», – сказал .

У «Барселоны» 1 победа и 4 поражения за 8 последних матчей на «Камп Ноу» в еврокубках