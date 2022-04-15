Роде о 3:2 с «Барсой»: «10 лет назад «Айнтрахт» играл во 2-й Бундеслиге, а теперь добрался до 1/2 ЛЕ»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Лига Европы УЕФА Себастьян Роде Футбол

Себастьян Роде прокомментировал выход «Айнтрахта» в полуфинал Лиги Европы.

Полузащитник немецкого клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).

«Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали блестящий матч. Когда увидели своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. Десять лет назад мы играли во второй Бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы.

Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение», – сказал Роде.

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