Тренер «Айнтрахта» о «Барсе»: «Обороняться 90 минут невозможно. Наш пример – «Вильярреал»

Главный тренер высказался о предстоящем матче против «Барселоны» в .

В первой игра 1/4 финала турнира была зафиксирована ничья – 1:1.

– Чему вы научились после первого матча?

– Мы посмотрели девяносто минут первого матча. Мы многое делали хорошо, но нам не хватало немного большей концентрации в обороне.

Также будет очень важно быть эффективным. Наш пример – , они сыграли вничью [с «Баварией»] благодаря своей эффективности. Мы должны стать лучше, чтобы победить завтра.

– Знаете ли вы, чего ждут от этой игры во Франкфурте?

– Да. Это единственная тема для обсуждений в городе. Они желают нам удачи и поздравляют нас. Мы знаем, что многие люди приедут в Барселону, чтобы поболеть за нас. Нам очень поможет то, что они приедут на «Камп Ноу», чтобы поддержать нас.

– Сильно ли изменится ваша игровая система по сравнению с первым матчем?

– Мы не доминировали на протяжении всей игры, но в некоторые моменты мы контролировали игру. Мы знаем, что они попытаются атаковать на открытом пространстве. Наша цель – быть амбициозными.

Я не ожидаю, что игра будет сильно отличаться от первого матча. Что ясно, так это то, что мы не собираемся закрываться, потому что невозможно обороняться 90 минут. Нужно заставить их защищаться и чувствовать себя некомфортно.

– Является ли ответный матч на выезде неудобством?

– Поскольку нет двойного значения голов на выезде, нам не нужно срочно забивать гол. Если посмотреть историю наших матчей в еврокубках, то можно увидеть, что у нас были очень хорошие результаты на выезде, – сказал .