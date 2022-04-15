Костич и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Барселоной» (3:2).
Хавбек «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку забил два гола в матче с «Аталантой» (2:0).
Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье сделал дубль в игре с «Брагойй» (3:1).
Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон забил победный гол в матче с «Лионом» (3:0).
Чудо «Айнтрахта» на «Камп Ноу», первый полуфинал «Лестера», реванш Моуринью. Кто сыграет в 1/2 еврокубков