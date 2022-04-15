Костич и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

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Стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Барселоной» (3:2).

Хавбек «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку забил два гола в матче с «Аталантой» (2:0).

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье сделал дубль в игре с «Брагойй» (3:1).

Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон забил победный гол в матче с «Лионом» (3:0).

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