Костич и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели в по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Полузащитник Филип Костич сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Барселоной» (3:2).

Хавбек Кристофер Нкунку забил два гола в матче с «Аталантой» (2:0).

Защитник Джеймс Тавернье сделал дубль в игре с «Брагойй» (3:1).

Защитник Крэйг Доусон забил победный гол в матче с «Лионом» (3:0).

Чудо «Айнтрахта» на «Камп Ноу», первый полуфинал «Лестера», реванш Моуринью. Кто сыграет в 1/2 еврокубков