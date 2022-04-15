В полуфиналах еврокубков сыграют 4 английских клуба, по 2 команды из Испании и Германии и по одной из Франции, Италии, Нидерландов и Шотландии

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Стали известны все полуфиналисты этого сезона еврокубков.

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют по две английские и испанские команды – «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

В 1/2 финала Лиги Европы примут участие две немецкие команды («Айнтрахт» и «Лейпциг»), одна команда из Англии («Вест Хэм») и один шотландский клуб – «Рейнджерс».

В полуфинале Лиги конференций сыграют «Лестер» (Англия), «Марсель» (Франция), «Рома» (Италия) и «Фейеноорд» (Нидерланды»).

Таким образом, всего в полуфинальной стадии еврокубков примут участие 4 английские команды, по две команды из Германии и Испании и по одному клубу из Шотландии, Франции, Италии и Нидерландов. 

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