Севилья – Реал Мадрид прогноз на матч 17 апреля 32-го тура Ла Лиги 2021/2022, прогноз на футбольный матч

В рамках 32-го тура чемпионата Испании сыграют команды, которые ведут борьбу за чемпионский титул. По итогам тура может многое определиться в чемпионской гонке. В Севилье на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» сыграют «Севилья» — «Реал» Мадрид. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Поражение хозяев полностью выключит «Севилью» из чемпионской гонки.

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«Реал» не проигрывает «Севилье» уже в шести очных встречах в рамках Ла Лиги. 5 из 6 встреч завершились победой «сливочных». В предстоящей игре гости фавориты. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность матча 32-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Реал»:

2,99 на победу «Севильи»;

3,34 на ничью;

2,49 на победу «Реала»;

1,81 на ТМ2,5;

2,08 на ТБ2,5.

В матче первого круга «сливочные» одержали волевую победу. За «Севилью» отличился Рафаэль Мир на 12 минуте. В составе «Реала» забили два самых результативных игрока сезона. На 32 минуте Карим Бензема сравнял счет, а на 87 Винисиус Жуниор принес «Реалу» победу. По большинству показателей матч был равный, включая xG: 1,25 против 1,30.

«Севилья»

«Севилья» не в самой лучшей форме. В марте у подопечных Хулена Лопетеги было три ничьи в трех матча. В апреле есть победа 4:2 над «Гранадой» в последнем туре и поражение 0:1 от «Барселоны» в гостях. Поражение от «Барселоны» стало первым с 28 ноября, когда «Севилья» проиграла 1:2 «Реалу». Всего в чемпионате у команд три поражения и все три в гостях. В остальных играх турнира у команды 16 побед и 12 ничьих. С 60 очками коллектив на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидера 12 очков. На домашней арене «Севилья» набрала 37 очков. Это второй показатель в турнире. В 15 встречах 11 побед и 4 ничьи. Разница голов 32:13, всего в чемпионате 44:22.

По итогам пяти крайних туров Ла Лиги «Севилья» на 11-м месте с 6 очками. В 5 играх 1 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Разница голов 5,4. В 10 крайних матчах во всех турнирах у команды Лопетеги 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Разница голов 9:9. Обмен голами в 4 встречах, 8 из 10 игр прошли на ТМ2,5.

Матч с лидером чемпионата пропустят четыре игрока. Из-за травм не сыграют Сусо, Фернандо, Карим Рекик и Тома Делейни. Эрик Ламела и Рафаэль Мир на риске дисквалификации следующего матча.

«Реал» Мадрид

«Реал» подходит к матчу с «Севильей» после сложной победы над «Челси». «Сливочные» оформили путевку в полуфинал только в дополнительное время. Учитывая возраст многих лидеров команды, возможно будет ротация состава. У «Реала» есть очковый запас, чтобы комфортно чувствовать себя на финише чемпионата, даже в случае поражения. Отрыв от «Барселоны» и «Севильи» 12 баллов, но у каталонского клуба есть игра в запасе. По игре в гостях «Реал» лидер турнира с 35 очками. В 15 играх 11 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 29:13, всего в чемпионате 63:26.

На дистанции в пять игр Ла Лиги у «Реала» поражение от «Барселоны» и четыре победы. С 12-ю очками «сливочные» на третьем месте в Ла Лиге на этом игровом отрезке. Разница голов 11:6. Лучше сыграли «Атлетико» и «Барселона». С учетом всех турниров, у «Реала» 8 побед и 2 ничьи в 10 крайних матчах. Разница голов 23:11. В пяти матчах прошла ставка на обмен голами. Три и более гола было забито в 8 из 10 встреч.

В лазарете столичного клуба находится Эден Азар, Иско и Хесус Вальехо. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник Каземиро. С риском дисквалификации на следующий матч сыграют Лука Модрич, Ферлан Менди и Эдер Милитао.

Прогноз на матч 32-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Реал»

В рамках Ла Лиги команды сыграли 155 матчей. По победам впереди «Реал» 83:45, еще 27 встреч завершились вничью. Разница голов 332:213. В 10 крайних очных встречах команд в турнире, преимущество по победам на стороне столичного клуба: 7 против 2. Одна игра завершилась вничью. Разница голов 21:11. 7 из 10 игр прошли на ТБ2,5. В половине матчей забили обе команды. «Реал» забивает в 9 из 10 матчей, а в 7 из 10 игр забивает не менее 2 раз. «Севилья» на домашней арене забивает не менее 2 раз в 15 из 18 очных встреч.

Карло Анчелотти не выставит сильнейший состав на матч с «Севильей», так как игрокам нужен отдых после игры с «Челси». В Ла Лиге есть определенный запас очков и все силы будут брошены на победу в Лиге чемпионов. В полуфинале ждет «Манчестер Сити». «Севилья» завершила свой вояж в еврокубках и теперь сосредоточена на игре в Ла Лиге. На домашней арене «Севилья» выиграла 6 из 10 встреч и 7 из 10 завершились с тремя и более голами. Ставка на матч: ТБ2,5 с коэффициентом 2,08 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок». Три и более гола команды забили в 10 из 13 матчей на «Рамон Санчес Писхуан».

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