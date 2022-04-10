Агаларов забил 16-й гол в РПЛ, он лидер списка бомбардиров. У Дзюбы, Смолова и Полоза – по 10 мячей

Гамид Агаларов забил 16-й гол в этом розыгрыше .

Нападающий «Уфы» реализовал пенальти на 81-й минуте матча 24-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:2, второй тайм). Это 16-й мяч форварда в 23 матчах за «Уфу» в нынешнем сезоне.

Отметим, что Агаларов забил в третьей игре подряд. В матче с «Краснодаром» (1:1) он также реализовал пенальти, а против «Крыльев Советов» (2:1) отличился с игры.

Россиянин с отрывом лидирует в списке бомбардиров РПЛ. За ним идут ( ), Федор Смолов ( ) и Дмитрий Полоз ( ), у которых по 10 голов в этом сезоне.

Статистику 21-летнего нападающего можно изучить здесь.