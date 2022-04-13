Моуринью перед «Буде-Глимт»: «Пусть победит лучший. Я убежден, что «Рома» лучше. Мы с честью отреагировали на 1:6»

высказался о прошедших матчах «Ромы» против «Буде-Глимт».

Команды встречались на групповой стадии конференций. В первом матче норвежцы одержали победу со счетом 6:1, вторая игра завершилась вничью – 2:2. В первом матче 1/4 финала турнира обыграл «Рому» со счетом 2:1.

«Я не вижу, чтобы мои игроки испытывали из-за этого напряжение. Первое поражение стало историческим для клуба, но мы вели себя образцово, это была честная игра. Обычно человек реагирует негативно, в то время как мы отреагировали с честью, несмотря на унижение.

Мы провели с ними еще две игры, трудностей не было, и то, что произошло в прошлый четверг, вырвано из контекста. Игра и ее конец были нормальными, после первых 45 минут все было нормально, был плохой эпизод, но он был единичным.

Мы хотим выйти в полуфинал, я ожидаю отличной игры, у нас будет преимущество в виде нашего стадиона и болельщиков, которые могут изменить ситуацию.

Мы хотим играть в футбол так, как играли в других матчах, и в том, который мы проиграли со счетом 1:6, мы вели себя образцово. Пусть победит лучшая команда, я убежден, что мы лучше», – сказал главный тренер «Ромы».