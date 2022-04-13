Саво Милошевич: «Россия очень сильна экономически и в спорте. Идея продолжать соревнования без нее – неубедительна»

высказался об отстранении российских команд.

«Прежде всего, я не думаю, что ситуация с Россией будет развиваться, как у нас.

Мы были вне мирового спорта три-четыре года. Югославия была маленькой страной, Сербия – еще меньше. Россия же – намного более мощное государство, и я считаю, что эти санкции лишь временные.

Россия очень сильна экономически, во многих других сферах – и, разумеется, в спорте. И я надеюсь и верю, что скоро будут приняты положительные решения. Идея продолжать соревнования без России выглядит совершенно неубедительной.

Сейчас очень грустно наблюдать, что подобное происходит вновь: мир наказывает российских спортсменов, хотя они никаким образом не имеют отношения к конфликту, а лишь тренируются и работают, чтобы чего-то добиться.

Мы спортсмены, нам не нужно принимать участие в политике, но и она не должна касаться нас», – сказал бывший нападающий «Рубина».