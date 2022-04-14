Тренер «Бенфики» о 3:3 с «Ливерпулем»: «Сыграли хорошо. Грустно, что не смогли победить»

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Нелсон Вериссиму прокомментировал вылет «Бенфики» из Лиги чемпионов.

Главный тренер лиссабонского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с «Ливерпулем» (3:3, первая игра – 1:3).

«Знали, что нам предстоит трудная миссия против одной из лучших команд в мире. Мы всегда должны быть лучшей версией себя. Это был отличный европейский вечер футбола против замечательной команды.

Конечно, нам грустно, что мы не смогли победить, но команда сыграла хорошо», – сказал Вериссиму.

Дважды за 6 минут лайнсмен отменял голы «Бенфики». Но ВАР подарил нам искристые 3:3

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