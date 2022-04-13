Тренер «Бенфики» перед «Ливерпулем»: «Забьем первыми – сможем изменить ход противостояния»

оценил шансы «Бенфики» на выход в полуфинал чемпионов.

Главный тренер лиссабонского клуба высказался перед ответным матчем 1/4 финала с (первая игра – 1:3), который пройдет сегодня на «Энфилде».

«Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться, если мы забьем. Если забьем первыми, то сможем изменить ход противостояния.

Нам противостоит одна из лучших команд в мире. Нужно эффективно и целостно атаковать, а также учитывать стратегию «Ливерпуля», – сказал Вериссиму.