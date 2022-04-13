«В России люди холодные». Экс-форвард «Сочи» Дуганджич о РПЛ

Бывший нападающий рассказал о жизни в России.

«Когда я перешел из «Ботошани» в «Сочи», мне было очень сложно. Слишком много различий. В любом аспекте там «больше». Чемпионат там в значительной степени зависит от физической подготовки. Шаг за шагом ты начинаешь тренироваться, как они, в том же темпе.

У других крупных игроков, таких как я, тоже были проблемы с адаптацией в России и других странах. И образ жизни там совсем другой. Там люди холодные, а в Румынии, например, люди теплые», – сказал форвард .