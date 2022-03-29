Гендиректор «Севастополя»: «Крым вернулся в родную гавань, пора и футболу. Мы же территория РФ»

Генеральный директор «Севастополя» высказался о будущем крымских команд.

Бывший главный тренер «Рубина» выразил надежду на внедрение клубов в систему чемпионата России по футболу.

«Надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждем и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.

Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе», – сказал Чалый.