Суарес – в запасе «Атлетико» на матч с «Ман Сити». Гризманн, Феликс, Лемар, Льоренте – в старте

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Форвард Луис Суарес не попал в стартовый состав «Атлетико» на матч с «Манчестер Сити».

Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне представил следующий состав:

Вратарь: Ян Облак.

Защитники: Рейнилду, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич.

Полузащитники: Маркос Льоренте, Жоффре Кондогбиа, Тома Лемар, Коке, Жоау Феликс.

Нападающий: Антуан Гризманн.

Запасные: Бенжамен Лекомт, Даниэль Васс, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько, Родриго де Пауль, Янник Карраско, Хавьер Серрано, Матеус Кунья, Луис Суарес.

Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00. Гризманн и де Брюйне в старте. Текстовый онлайн тоже будет

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