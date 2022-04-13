Суарес – в запасе «Атлетико» на матч с «Ман Сити». Гризманн, Феликс, Лемар, Льоренте – в старте

Форвард Луис Суарес не попал в стартовый состав «Атлетико» на матч с «Манчестер Сити».
Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне представил следующий состав:
Вратарь: Ян Облак.
Защитники: Рейнилду, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич.
Полузащитники: Маркос Льоренте, Жоффре Кондогбиа, Тома Лемар, Коке, Жоау Феликс.
Нападающий: Антуан Гризманн.
Запасные: Бенжамен Лекомт, Даниэль Васс, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько, Родриго де Пауль, Янник Карраско, Хавьер Серрано, Матеус Кунья, Луис Суарес.
Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00. Гризманн и де Брюйне в старте. Текстовый онлайн тоже будет