Де Брюйне, Фоден и Бернарду – в старте «Сити» на игру с «Атлетико», Стерлинг и Зинченко – в запасе

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Вингер Рахим Стерлинг в запасе начнет игру «Манчестер Сити» с «Атлетико».

Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба.

Стартовый состав «горожан»: Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Филип Фоден.

Запасные: Зак Стеффен, Скотт Карсон, Рубен Диаш, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Лиэм Делап, Сэм Эдози, Ромео Лавиа, Джеймс Макати.

Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00. Гризманн и де Брюйне в старте. Текстовый онлайн тоже будет

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