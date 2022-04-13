Де Брюйне, Фоден и Бернарду – в старте «Сити» на игру с «Атлетико», Стерлинг и Зинченко – в запасе

Вингер Рахим Стерлинг в запасе начнет игру «Манчестер Сити» с «Атлетико».
Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 1:0 в пользу английского клуба.
Стартовый состав «горожан»: Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Филип Фоден.
Запасные: Зак Стеффен, Скотт Карсон, Рубен Диаш, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Лиэм Делап, Сэм Эдози, Ромео Лавиа, Джеймс Макати.
Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00. Гризманн и де Брюйне в старте. Текстовый онлайн тоже будет