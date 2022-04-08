Салах не стал говорить о контракте: «У «Ливерпуля» важнейший период, я не могу просто ворваться в новости»

Мохамед Салах отказался комментировать ситуацию с продлением контракта.
Действующее соглашение египтянина с «Ливерпулем» рассчитано до 2023 года.
«Я не могу быть эгоистом и говорить о своей ситуации. Команда переживает самый важный период, поэтому я должен говорить только о команде, сосредоточиться на том, что ее ждет, это самое главное.
Это все, что я могу сказать. Надеюсь, мы будем более оптимистичны и посмотрим, что произойдет».
О том, уверен ли он, что контракт продлят
«Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но я уже много раз говорил о том, чего я хочу. Но опять же, я не могу сейчас углубляться в тему своего контракта, потому что это действительно щекотливая ситуация.
Команде нужно побеждать, и я не могу просто ворваться в новости, говоря о своем контракте. Я просто сосредотачиваюсь на команде, и все», – сказал нападающий «Ливерпуля».