Президент «Урала» о деньгах от «Динамо» за отбор очков у «Зенита»: «Вы что? Уже давно такого нет, чтобы одна команда стимулировала другую»

Президент отрицает денежное стимулирование одних клубов другими.

– Как вы относитесь к материальному стимулированию игроков?

– Я считаю, что мотивировка футболистов не нужна. У каждого есть контракт, в котором прописаны определенные премиальные. Они даются за любую команду, за любой результат. Я не сторонник того, чтобы за какую-то команду мотивировать отдельно, такого нет.

– Предусмотрены ли в «Урале» повышенные премиальные за матчи с «Зенитом»?

– Нет, конечно. Три очка даются что за «Зенит», что за «Химки», что за другие команды – разницы нет.

Понятно, что «Зенит» – чемпион, лидер нашего чемпионата, но в честь чего мы должны давать повышенные премиальные за эту игру? Мне было бы лучше выиграть две игры у других команд, чем одну у «Зенита».

– Согласитесь, если предложит денег за отъем очков у «Зенита»?

– Вы что? Сейчас уже давно такого нет. Нет такого, чтобы одна команда стимулировала другую.

– «Урал» сыграет с под руководством Шалимова?

– Да, конечно. Если бы вдруг что-то случилось с Шалимовым, мы бы объявили об этом. Он сейчас приступает к подготовке команды к игре, – сказал Иванов.

Матч между «Уралом» и «Зенитом» в 25-м туре пройдет 16 апреля. «Динамо» отстает от лидера Премьер-лиги на 3 очка.