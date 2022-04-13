Эрик Гарсия: «Пике – один из лучших центральных защитников в истории. Очень важно все, что он делает для «Барсы»

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Эрик Гарсия считает, что Жерар Пике является одним из лучших центральных защитников в истории.

Защитник «Барселоны» поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Были времена, когда у нас не было результатов. Представляя такой клуб, как «Барселона», мы обязаны побеждать в каждой игре.

В этом клубе мы должны побеждать в каждой матче. Уверен, что мы добьемся этого.

Жерар Пике тренировался с командой и, надеюсь, сможет сыграть. Он один из лучших центральных защитников в истории.

Надеемся, что он сможет помочь нам. Все, что он делает для команды как на поле, так и за его пределами, очень важно», – сказал Гарсия.

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