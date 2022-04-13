Рюдигер о вылете от «Реала»: «Челси» не сдался. Немногие владеют таким преимуществом на «Бернабеу»

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Антонио Рюдигер прокомментировал вылет «Челси» из Лиги чемпионов.

Защитник лондонского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с «Реалом» (3:2 доп.вр., первая игра – 1:3).

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда [на «Бернабеу»] и владеть таким преимуществом, которое было у нас.

Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли», – сказал Рюдигер.

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