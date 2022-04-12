«Фламенго» откажется выкупать у «МЮ» Перейру за 12 млн фунтов. Хавбек не убедил руководство

Полузащитник Андреас Перейра вряд ли будет выкуплен «Фламенго» у .

По сведениям ESPN, бразильский клуб собирается отказаться от приобретения футболиста, арендованного в августе 2021 года. Игра хавбека не убедила руководство в том, что на трансфер стоит потратить 12 млн фунтов (с учетом бонусов), предусмотренные соглашением.

Отмечается, что «МЮ» надеется на то, что при снижении суммы заключить сделку все-таки удастся, но вероятность возвращения Перейры в Англию оценивается как более высокая.

Сам Перейра готов пойти на уступки по зарплате, чтобы остаться во .

Со статистикой выступлений 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.