Марш о проблемах «Лидса» при Бьелсе: «Игроков перегружали на тренировках, они не успевали восстановиться. На 15-й минуте матча было понятно, что они на пределе»

Главный тренер «Лидса» критически отозвался о работе с командой.

Американец сменил аргентинца во главе команды в конце февраля. После поражений в первых двух матчах последовали три победы и ничья.

«Я уже при просмотре матчей, по разговорам с людьми из клуба понимал, насколько там высокий уровень стресса. В первые дни я говорил команде только о том, что нужно успокоиться, впереди оставалось еще 12 матчей.

Эти парни усердно работали, чтобы попасть в АПЛ, и знают, насколько это важно. Они понимают, что все это означает для клуба, города и болельщиков. Они потрясающие. Но также они ощущали на себе все давление, которое связано с желанием радовать фанатов, и этот груз они несли на своих плечах. Я сразу это понял и почувствовал, что все дело в снятии напряжения.

Проблемы во многом касались тренировочных методик. Этих игроков перегружали на тренировках, что привело к проблемам с восстановлением физических и психологических сил между матчами.

У меня очень специфическая методология. Мои футболисты много бегают, но при этом остаются здоровыми, не теряют форму. Это соответствует стандартам той игры, которую мы хотим поставить.

Раньше уже на 15-й минуте игры можно было посмотреть на этих игроков и понять, что они на пределе. Такого быть не должно. Я очень тщательно проработал наш подход к занятиям и игре», – сказал Марш.

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