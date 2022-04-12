Серхио Рамос: «Предпочел бы играть за лучшую команду мира, а не быть лучшим игроком, ведь в футболе нужны победы»

сравнил ощущения от игры за клуб и сборную.

– Что вы бы выбрали: быть лучшим игроком мира или играть за лучшую команду мира?

– Я бы предпочел играть за лучшую команду мира, ведь футбол – командный вид спорта, в нем нужно побеждать.

Я бы выбрал игру на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, а не звание лучшего в мире. Всегда нужна командная работа.

– Что вам нравится больше: игра за сборную или за клуб?

– Ощущение родины, твой страны... Это всегда что-то очень, очень особенное.

Но команда – место, которому ты обязан. Нужно хорошо играть за клуб, чтобы попасть в сборную. Ощущения схожи, но разница все-таки есть.

Я не могу выбрать между клубом и сборной. Это два уникальных ощущения. Но со сборной можно претендовать на звание чемпиона мира, – сказал защитник в интервью Prime Video Sport France.

В этом сезоне 36-летний игрок провел 7 матчей за французский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.