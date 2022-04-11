«МЮ» хочет подписать форварда в пару к Роналду и крупного хавбека летом. Айдара из «Лейпцига» посчитали слишком маленьким

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать минимум двух новичков летом.
Главная цель английского клуба – нападающий, который сможет действовать в паре с Криштиану Роналду, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать центрального полузащитника, который по габаритам и физике был бы схож с Неманей Матичем (его рост – 1,94 м).
По этой причине клуб не рассматривает 24-летнего хавбека «РБ Лейпциг» Амаду Айдара, об интересе к которому сообщалось ранее. Его в «МЮ» считают слишком маленьким (его рост – 1,75 м).
Сейчас «МЮ» занимает 7-е место в таблице АПЛ, набрав 51 очко после 31 тура чемпионата. От зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 6 баллов.