«МЮ» хочет подписать форварда в пару к Роналду и крупного хавбека летом. Айдара из «Лейпцига» посчитали слишком маленьким

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать минимум двух новичков летом.

Главная цель английского клуба – нападающий, который сможет действовать в паре с , пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Кроме того, хочет подписать центрального полузащитника, который по габаритам и физике был бы схож с Неманей Матичем (его рост – 1,94 м).

По этой причине клуб не рассматривает 24-летнего хавбека , об интересе к которому сообщалось ранее. Его в «МЮ» считают слишком маленьким (его рост – 1,75 м).

Сейчас «МЮ» занимает 7-е место в таблице , набрав 51 очко после 31 тура чемпионата. От зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 6 баллов.