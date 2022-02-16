«МЮ» хотел подписать Нкунку зимой из-за отстранения Гринвуда. Летом хотят взять чистого форварда

проявляет интерес к полузащитнику .

В английском клубе обсуждали кандидатуру 24-летнего хавбека после того, как полузащитник был отстранен от работы с командой. «МЮ» мог подписать Нкунку зимой, но решил никого не приобретать в это трансферное окно.

Летом манкунианский клуб хочет подписать центрфорварда. В «Юнайтед» не уверены, что игрок типа Нкунку понадобится команде, если это произойдет, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Воспитанник «ПСЖ» забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче этого сезона. Его подробная статистика – здесь.

Нкунку – хороший! Выдал в штрафной двойную рулетку Зидана, на неделе забил «ПСЖ» и «Дортмунду», сделал 18 голов в 17 матчах