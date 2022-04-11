«МЮ» хочет купить Нкунку летом. Хавбек «Лейпцига» очень нравится Рангнику

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«Манчестер Юнайтед» интересен лучший бомбардир «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку.

Английский клуб хочет подписать 24-летнего атакующего полузащитника летом, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В «МЮ» обсуждали игру Нкунку, а главный тренер команды Ральф Рангник, который по завершении сезона перейдет на консультативную должность в клубе, является большим поклонником француза.

Препятствием для трансфера может стать большое количество игроков такого профиля в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне игрок сборной Франции забил 28 голов и отдал 15 передач в 42 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Нкунку – лучший бомбардир и ассистент команды.

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.

Нкунку – новая суперзвезда, которую вы обязаны увидеть в деле. И вот почему

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