Игнатов о разговорах про вылет «Спартака»: «Не обращаем внимания. Даже не думаем об этом!»

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Михаил Игнатов заявил, что в «Спартаке» не обращают внимания на разговоры о возможном вылете. 

Полузащитник «Спартака» также высказался о победе красно-белых над тульским «Арсеналом» (3:0). 

«Безумно рад, что сыграл впервые за долгое время в стартовом составе команды. Получил большое количество положительных эмоций. «Спартак» провел хороший качественный матч, но не идеальный. В первом тайме мы делали все правильно, нам просто немного не везло, мяч не шел в ворота.

Давят ли на команду разговоры о возможном вылете? Мы не обращаем на это внимания. Даже не думаем об этом! Идем исключительно от игры к игре», – сказал Игнатов. 

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