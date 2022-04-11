Игнатов о разговорах про вылет «Спартака»: «Не обращаем внимания. Даже не думаем об этом!»

заявил, что в не обращают внимания на разговоры о возможном вылете.

Полузащитник «Спартака» также высказался о победе красно-белых над тульским (3:0).

«Безумно рад, что сыграл впервые за долгое время в стартовом составе команды. Получил большое количество положительных эмоций. «Спартак» провел хороший качественный матч, но не идеальный. В первом тайме мы делали все правильно, нам просто немного не везло, мяч не шел в ворота.

Давят ли на команду разговоры о возможном вылете? Мы не обращаем на это внимания. Даже не думаем об этом! Идем исключительно от игры к игре», – сказал Игнатов.