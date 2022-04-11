Олимпик Лион — Вест Хэм Юнайтед прогноз на матч 14 апреля Лига Европы, прогноз на футбольный матч

Турнир Лиги Европы вступил в решающую стадию, и первые матчи ¼ финала показали, что явных фаворитов или аутсайдеров в восьмерке оставшихся клубов нет. Матч «Вест Хэма» против «Лиона» в Лондоне выдался насыщенным на события, включая удаление у хозяев в конце первого тайма, кипящие страсти как на поле, так и на трибунах, обмен голами в тайме втором. Футболисты обеих команд проявили характер: «молотобойцы» не расклеились после удаления и смогли повести в счете, но «Лион» собрался, перехватил инициативу и сравнял счет. В итоге 1 : 1, как и в двух других поединках ¼ финала турнира, и теперь все будет решатся в ответном матче на стадионе «Парк Олимпик Лионне», начало в 22:00 по московскому времени.

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«Олимпик Лион»

В последние годы «Лион» за редким исключением регулярно играет в еврокубках. В 2020 году команда доходила до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступила «Баварии» 0 : 3. Правда, нужно сделать скидку на то, что тот сезон из-за коронавирусной пандемии проходил не в обычном формате. В полуфиналах команды проводили по одному матчу, и не было никаких разъездов. Как бы там ни было это высшее достижение «Лиона» в еврокубках, если не считать победу в полузабытом Кубке Интертото в 1997 году. И даже в золотые времена в начале столетия, когда лионский «Олимпик» семь раз подряд становился чемпионом Франции команда останавливалась задолго до финальных стадий.

В этом году существует реальный шанс вновь выйти в полуфинал, пусть Лига Европы только второй по статусу европейский клубный турнир. Тем более пять лет назад «Лион» уже играл в полуфинале турнира, уступив по сумме двух встреч «Аяксу». На этот раз французская команда уверенно преодолела групповую стадию, где ее соперниками были шотландский «Рейнджерс», чешская «Спарта» и датский «Брондбю». «Лион» лишь раз потерял очки в ничего не решающем матче последнего тура с «Рейнджерс» 1 : 1. Как победители группы французы сразу вышли в ⅛ финала, где встретились с «Порту». За счет победы в гостях со счетом 1 : 0 прошли дальше, в ответном матче была зафиксирована ничья 1 : 1.

Относительный успех в еврокубках выглядит отдушиной для болельщиков на фоне результатов во внутреннем чемпионате. В Лиге 1 команда занимает на данный момент десятую строчку турнирной таблицы и рискует пролететь осенью мимо еврокубков. Тут либо выигрывать Лигу Европы, либо улучшать результаты в чемпионате Франции. В последних шести турах подопечные Петера Боша по два раза выиграли, проиграли и сыграли вничью. В последнем туре «Лион» играл в гостях с одним из конкурентов за место в еврокубках «Страсбуром». Матч закончился со счетом 1 : 1. Теперь болельщики будут ждать победы от своих любимцев в ответном поединке с «Вест Хэмом».

«Вест Хэм» (Лондон)

«Вест Хэм» впервые за долгие годы принимает участие в еврокубках. Типичный середняк английской Премьер-лиги в прошлом сезоне занял шестое место, что дало право команде играть в Лиге Европы. Последние успехи клуба из Восточного Лондона на международной арене относятся к прошлому столетию. В 1965 году команда становилась обладателем Кубка УЕФА, а в 1999 году, как и ее нынешний оппонент, выиграла Кубок Интертото.

Видимо «молотобойцы» сильно соскучились по еврокубкам и на групповом этапе Лиги Европы выдали мощный старт, уверенно опередив по его итогам загребское «Динамо», венский «Рапид» и бельгийский «Генк». В первом матче ⅛ финала «Вест Хэм» в гостях уступил одному из лидеров испанской Примеры «Севилье» со счетом 0 : 1. По итогам основного времени в ответном поединке был зафиксирован такой же счет, но в пользу англичан. Все решил гол Андрея Ярмоленко в дополнительное время. Теперь перед «Вест Хэмом» стоит не менее сложная задача — добиться положительного результата в Лионе.

Достижения клуба последних двух лет связывают с главным тренером Дэвидом Мойесом, а также с грамотной селекционной политикой клуба. В команде собраны футболисты сборных Англии, Украины, Чехии, Хорватии, Польши. Навязать конкуренцию «Манчестер Сити» или «Ливерпулю» довольно сложно, а вот с остальными соперниками побороться за место под солнцем вполне возможно. Для этого нужно обрести стабильность. В последних матчах команда чередует победы с поражениями. В воскресном поединке 32 тура Премьер-лиги в гостях с «Брентфордом» «молотобойцы» вновь уступили со счетом 0 : 2, подтвердив тенденцию. Однако шансы попасть в зону еврокубков по-прежнему сохраняются.

Прогноз на матч «Олимпик Лион» — «Вест Хэм Юнайтед»

Предстоящий матч этих соперников будет всего лишь вторым за всю историю существования команд. При этом «Вест Хэм» был основан в 1895 году, более чем на полвека раньше «Лиона», который создан в 1950 году. Как было сказано выше, на европейской арене звезд эти клубы не хватали, поэтому и не могли пересекаться ранее. Отметим лишь преимущество французского клуба в первом поединке: удары по воротам 23 против 5, владение мячом 71% на 28%, количество передач 718 на 278. При этом не стоит забывать, что англичане весь второй тайм играли в меньшинстве.

В «Лион» букмекеры верят больше. «Лига Ставок» дает на победу хозяев коэффициент 2,07, выигрыш гостей оценивается коэффициентом 3,55, примерно такой же коэффициент на ничейный исход поединка — 3,65. Цифры в пользу хозяев. Если они будут играть как в Лондоне, то своего не упустят, но «Вест Хэм» команде с характером, поэтому вполне вероятно по окончании основного времени нам будет ждать дополнительное, а там англичане вновь проявят характер и дожмут хозяев.

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Где смотреть Лион – Вест Хэм