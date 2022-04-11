Моратти о борьбе за скудетто: «Больше нет места для ошибки. Не думаю, что «Юве» выбыл из гонки, к сожалению»

поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.

Бывший президент согласился со словами главного тренера «Милана» Стефано Пиоли о том, что команды из топ-4 должны проводить последние матчи в одно время.

«Это было бы интереснее и справедливее.

Все меняется каждую неделю, «Интер» сделал правильный шаг и был убедителен в матче против «Вероны». Остается несколько игр, так что больше нет места для ошибки. Больше всего я беспокоюсь из-за игр против так называемых маленьких команд.

Я не думаю, что уже выбыл из гонки, к сожалению», – сказал Моратти.