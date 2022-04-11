Джейми Реднапп о соперничестве «Ливерпуля» и «Ман Сити»: «Это похоже на спор о Роналду и Месси. Наблюдать за ними невероятно»

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Джейми Реднапп высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Я считаю, что результат этой гонки за титул невозможно предугадать. У меня такое чувство, что матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 7 мая будет важным. Сможет ли команда Клоппа справиться с этим? Этот матч может стать для них серьезной проблемой. Но что это за соперничество!

Одни говорят, что «Сити» делает слишком много пасов. Другие это обожают. Одни говорят, что интенсивность «Ливерпуля» – это нечто прекрасное. Другие не считают, что они играют достаточно красиво. Это похоже на извечный спор о том, кого вы предпочитаете – Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Каким бы ни было ваше мнение о «Сити» и «Ливерпуле» и стиле их игры, я думаю, мы все можем согласиться с тем, что наблюдать, как эти победители демонстрируют свои сильные стороны, невероятно», – сказал бывший полузащитник сборной Англии. 

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