Джейми Реднапп о соперничестве «Ливерпуля» и «Ман Сити»: «Это похоже на спор о Роналду и Месси. Наблюдать за ними невероятно»

высказался о соперничестве и .

«Я считаю, что результат этой гонки за титул невозможно предугадать. У меня такое чувство, что матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 7 мая будет важным. Сможет ли команда Клоппа справиться с этим? Этот матч может стать для них серьезной проблемой. Но что это за соперничество!

Одни говорят, что «Сити» делает слишком много пасов. Другие это обожают. Одни говорят, что интенсивность «Ливерпуля» – это нечто прекрасное. Другие не считают, что они играют достаточно красиво. Это похоже на извечный спор о том, кого вы предпочитаете – или .

Каким бы ни было ваше мнение о «Сити» и «Ливерпуле» и стиле их игры, я думаю, мы все можем согласиться с тем, что наблюдать, как эти победители демонстрируют свои сильные стороны, невероятно», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.