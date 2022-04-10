У тульского «Арсенала» финансовые проблемы из-за ухода «Ростеха». Зарплаты игрокам за март выплатят не раньше мая, питание в столовой убрали («РБ Спорт»)

У тульского появились финансовые проблемы из-за ухода «Ростеха».

По сведениям «РБ Спорт», прекращение сотрудничества с основным спонсором привело к тому, что у команды, чей годовой бюджет составлял более 1,5 млрд рублей, в апреле возникли экономические сложности.

Футболистам на собрании было объявлено о том, что зарплаты за март будут выплачены не раньше мая. Также был сокращен объем расходов по целому ряду статей – так, игроки больше не питаются в столовой.

Отмечается, что «Арсенал» занят поисками инвестора и пытается решить вопрос с лицензированием в РФС. Бюджет клуба на следующий сезон будет меньше, чем на текущий.