Колосков – Родниной: «Спорт номер один – футбол, номер два – хоккей. Это данность»

ответил на слова о футболе.

Депутат Госдумы назвала российский футбол, в который «вкладывают миллионы рублей», «хронической болезнью мужчин».

«Так было всегда: футболисты и хоккеисты всегда были привилегированным классом, начиная с дореволюционных времен.

Что тут говорить? Это данность. Есть спорт номер один – футбол, есть спорт номер два – хоккей. Никого не унижая, просто так объективно сложилось, и никуда от этого не денешься.

Что касается зарплат, думаю, Ирина Константиновна будет довольна их уменьшением у футболистов. А хроническая болезнь – это бесплодие», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.