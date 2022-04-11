Шамар Николсон: «В РПЛ играть сложнее, чем в Бельгии. Сконцентрирован на «Спартаке», чтобы забивать здесь»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Чемпионат.com Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон оценил уровень футбола в чемпионатах России и Бельгии.

– Вы так много забиваете, потому что вы крутой или РПЛ слабая?

– Лига – не слабая. Здесь сложнее играть, чем в Бельгии, где я играл раньше.

Сейчас мне нужно играть с партнерами, они мне помогают получить эту уверенность и идти вперед.

Не могу говорить, стала ли РПЛ сложнее после ухода такого количества игроков. Понимаю, что ситуация сложная, но я об этом не думаю.

Я полностью сконцентрирован на игре «Спартака», чтобы забивать здесь, – сказал нападающий «Спартака».

3:0 – первая крупная победа «Спартака» в РПЛ. А вероятность вылета в ФНЛ упала до 1%

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