Ваноли о 3:0 с «Арсеналом»: «Раньше «Спартаку» не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Александр Соболев Чемпионат.com Шамар Николсон Паоло Ваноли Футбол

Паоло Ваноли оценил выступление «Спартака» в матче с «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

«Достаточно деликатный матч. В первом тайме было много моментов, но нам не удалось забить. В предыдущих играх порой не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию и забить.

Как тренер, могу сказать, что мне всегда нравилось играть с двумя нападающими, сейчас есть такая возможность. У Соболева и Николсона разные характеристики, которые дополняют друг друга», – отметил главный тренер «Спартака».

«Спартак» выиграл в РПЛ в 3+ мяча впервые с марта 2021-го

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные