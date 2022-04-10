Ваноли о 3:0 с «Арсеналом»: «Раньше «Спартаку» не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию»

оценил выступление в матче с (3:0) в 24-м туре .

«Достаточно деликатный матч. В первом тайме было много моментов, но нам не удалось забить. В предыдущих играх порой не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию и забить.

Как тренер, могу сказать, что мне всегда нравилось играть с двумя нападающими, сейчас есть такая возможность. У Соболева и Николсона разные характеристики, которые дополняют друг друга», – отметил главный тренер «Спартака».

«Спартак» выиграл в РПЛ в 3+ мяча впервые с марта 2021-го