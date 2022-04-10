Жиго об отмене гола «Арсенала» «Спартаку»: «Был фол, меня толкнули. Это не гол – 100%»

прокомментировал отмену гола в ворота «Спартака» в 24-м туре .

На 25-й минуте защитник «Арсенала» головой забил после навеса хавбека Кингса Кангвы. Данный эпизод был рассмотрен главным судьей на видеоповторе в связи с тем, что серб в ходе атаки оттолкнул Жиго. В результате гол засчитан не был.

– Была ли симуляция с вашей стороны?

– Это футбол: был фол, не было гола.

– Вы симулировали?

– Нет, почему? Это не гол – 100%. Я не мог играть.

Игрок «Арсенала» меня толкнул, поэтому я не мог сыграть по мячу, – сказал защитник «Спартака».

Безбородов после ВАР не дал пенальти в пользу «Спартака». Позже он отменил гол «Арсенала» за фол на Жиго