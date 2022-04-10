Георгий Джикия: «Давайте не будем говорить о зоне вылета, когда это касается «Спартака». Такое не повторится при мне, надеюсь»

ответил на вопрос по поводу возможного вылета «Спартака» в .

Защитник московского клуба высказался после матча с тульским «Арсеналом» (3:0).

– В перерыве была взбучка?

– Нет, все шло по плану. Слава богу, что все сработало.

В первом тайме тоже были подходы, но не могли реализовать свои моменты. В этом плане был очень важный первый гол.

– Ментально важно было выиграть в такой ситуации?

– Вообще нужно побеждать в каждом матче, вне зависимости от ситуации. Но, конечно, когда видишь 10-е место, сидит мысль, что это нужно исправлять.

– Карпин говорит, неважно какое место – шестое или десятое. Это останется только в википедии.

– А мне – важно. Нужно всегда заниматься максимально высокое место, какое возможно.

– «Спартак» стал дальше от зоны вылета. Допускали ли вы…

– Нет, не допускал. Давайте не будем говорить о зоне вылета, когда это касается «Спартака».

Да, исторически это было, один раз, в 1976 году. Но такое не повторится при мне, я надеюсь, – заявил Джикия.

3:0 – первая крупная победа «Спартака» в РПЛ. А вероятность вылета в ФНЛ упала до 1%