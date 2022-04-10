Хапов после 1:4 от «Ростова»: «С первой минуты не заладилось: ни прессинга, ни контроль мяча. Удаление предопределило исход»

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Заур Хапов отреагировал на поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

«С первой минуты у нас не заладилось. Все, что мы планировали, не сработало. Удаление почти стало приговором.

Ни прессинг не получался, ни контроль мяча. Удаление предопределило исход матча.

«Ростов» был и более заряженным, и агрессивным. Они заставили нас играть так, как мы играли», – сказал главный тренер «Локомотива».

Защитник московского клуба Наир Тикнизян был удален в первом тайме игры.

В следующем матче чемпионата России «Локомотив» встретится с «Сочи».

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