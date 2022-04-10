Хапов после 1:4 от «Ростова»: «С первой минуты не заладилось: ни прессинга, ни контроль мяча. Удаление предопределило исход»

отреагировал на поражение от со счетом 1:4.

«С первой минуты у нас не заладилось. Все, что мы планировали, не сработало. Удаление почти стало приговором.

Ни прессинг не получался, ни контроль мяча. Удаление предопределило исход матча.

«Ростов» был и более заряженным, и агрессивным. Они заставили нас играть так, как мы играли», – сказал главный тренер «Локомотива».

Защитник московского клуба Наир Тикнизян был удален в первом тайме игры.

В следующем матче чемпионата России встретится с «Сочи».