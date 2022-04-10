Карпин про 4:1 с «Локо»: «Самое позитивное – отношение ребят. Многие еще совсем недавно играли за дубль»

прокомментировал победу со счетом 4:1 на .

«Самое главное и позитивное – отношение ребят.

Многие еще совсем недавно играли за дубль. Особенно в обороне у нас играют молодые ребята, на этом уровне они как минимум никому не уступают.

Радует весь настрой команды отдаваться до конца, претензии никому предъявить нельзя ни в одном из матчей. Многое не получается, но это нормально.

Перепады у молодых игроков, когда не хватает опыта стабильно играть – это нормально. Все сегодня позитивно», – заявил главный тренер .

Валерий Карпин прокомментировал победу со счетом 4:1 на «Локомотивом»