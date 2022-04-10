«Барса» ищет варианты продления контракта с Дембеле. В клубе убедились, что игрок еще ни с кем не договорился

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«Барселона» намерена сохранить в составе команды Усмана Дембеле.

После встречи с агентами футболиста в каталонском клубе появилось понимание, что Дембеле все еще не подписал контракт ни с одним из клубов, которые проявляют к нему интерес.

В то же время отмечается, что у игрока действительно есть несколько весомых предложений, в том числе от «ПСЖ».

Но в руководстве «Барселоны» постараются найти варианты, чтобы продлить контракт с Дембеле.

Следующая встреча клуба и представителей игрока, возможно, состоится на следующей неделе.

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