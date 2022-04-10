Бывший защитник высказался о капитане .

«Проблемы с формой в какой-то момент бывают у любого футболиста. У меня тоже бывали, и очевидно, что Магуайр также не в лучшей форме в этом сезоне.

Есть несколько способов решить проблему, один из них – перестать выпускать его на каждый матч. Его можно задействовать в более простых встречах – пускай их не то чтобы много в . А на тяжелые матчи не выпускать.

Он должен снова почувствовать себя сильным игроком, сейчас этого не происходит. Когда на тебя оказывается такое давление, когда люди ждут твоих ошибок, очень сложно играть хорошо.

Ничего страшного, если игрок скажет тренеру, что ему сейчас некомфортно на поле, если игрок попросит пару недель на то, чтобы собраться с силами, хорошо потренироваться и снова быть готовым выступать.

У меня бывали кошмарные матчи в составе «МЮ», после которых требовалось успокоиться», – сказал Видич.