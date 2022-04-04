Черчесов встретился с фанатами «Ференцвароша» во время паузы на матчи сборных

провел встречу с фанатами .

В воскресенье, 3 апреля, «Ференцварош» сыграл вничью с «Академией Пушкаша» (2:2), идущей второй в чемпионате Венгрии. Тренер поделился впечатлениями от этой игры, а также рассказал о встрече с болельщиками команды.

«Позитивный момент – то, что у нас осталось семь очков отрыва от второй команды и восемь от третьей. Кстати, вела по ходу своего матча со счетом 3:0, но в итоге уступила – 3:5. Мы же вели в два мяча, но затем что-то упустили в игре и позволили дважды забить. Жаль, чуть-чуть не успели с двумя заменами: как раз когда футболисты разминались, чтобы выйти на поле, соперник отличился на 52-й и 56-й минутах.

Первые официальные встречи после паузы на сборные часто получаются сложными. У нас перед этим матчем было трое травмированных, причем потеряли обоих правых защитников. И нужно, конечно, отдать должное «Академии Пушкаша» – клуб провел достойную игру, уйдя от поражения с 0:2. При 2:2 мы внесли необходимые изменения в свой футбол и спокойно довели встречу до конца. При этом имели момент, чтобы забить третий гол.

Во время паузы на сборные мы со спортивным директором встретились с группой организованных болельщиков нашей команды – состоялся интересный и полезный разговор. А еще поговорили с проектировщиками, работающими над определенной перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», – сказал Черчесов.