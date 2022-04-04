Черчесов недоволен ничьей с «Академией Пушкаша»: «Мы вели 2:0 и упустили победу»

оценил ничью с «Академией Пушкаша» (2:2).

Главный тренер высказался после матча 26-го тура чемпионата Венгрии.

«В целом я недоволен, поскольку мы вели 2:0 и не смогли победить. Конечно, соперник тоже мог выиграть – они великолепно играли во второй половине второго тайма и неслучайно идут вторыми в таблице.

Обе команды играли с желанием, но допускали ошибки – такое бывает после перерыва на матчи сборных.

Футбол таков, что, ведя 2:0, ты думаешь, что этого достаточно, но сегодня мы увидели, что это не так. К сожалению, после своего второго гола мы потеряли концентрацию, соперник это почувствовал и забил дважды. Нам нужно извлечь урок и сбалансировать игру.

В принципе, ничья – справедливый результат, но огорчает то, что мы упустили победу, ведя с преимуществом в два гола. Мы хотели большего, приезжали сюда за победой, но уезжаем с одним очком.

Но мы по-прежнему лидирует в чемпионате с отрывом в 7 очков. Хотим снова стать чемпионами», – сказал Черчесов.