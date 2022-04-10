Кокорин – в запасе «Фиорентины» на 8-й матч подряд. Форвард не играет с 10 января

вновь не сыграет за «Фиорентину» с первых минут.

Российский нападающий остался в запасе «Фиорентины» на игру 32-го тура итальянской Серии А против «Наполи». Это восьмой матч подряд, начатый Кокориным на скамейке. В прошлый раз он выходил на поле 10 января – против «Торино» (0:4).

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.

Подробно со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Фиорентиной». Начало – в 16:00 по московскому времени.