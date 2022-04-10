Геннадий Орлов: «Дзюба нужен «Зениту». Он полезен для РПЛ, хоть и утратил некоторые качества»

считает, что необходим «Зениту».

«Да, не забил [«Ахмату»]. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию.

Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает.

Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него научились действовать. Артем уже не так подвижен.

Но можно же играть и за счет других козырей – хитрости, ума, роста. Хватает разных всяких приемов, которые ему могут пригодиться», – сказал футбольный комментатор.

Дзюба не забивает за «Зенит» в 5 матчах подряд. В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 12 голов и 7 передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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